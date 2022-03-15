В Одесі, Біляївці, Жашкові та на Вінниччині оголосили повітряну тривогу
15 березня 2022 , 06:46Читать новость на русском
В Одесі, Біляївці, місті Жашків Черкаської області на Вінниччині лунають сирени. Тривогу оголосили о 06:45.
Зараз там існує повітряна загроза. Про це повідомили місцеві органи влади.
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Швидко візьміть свою "тривожну валізу" та спускайтеся в укриття. Також переконайтеся, що ваші сусіди почули сирени.
Перебувайте у сховищі доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Виходити на вулицю раніше – небезпечно.
До теми дивіться відео про те, що робити, коли почули звук сирени: