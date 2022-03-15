В Одесі, Біляївці, Жашкові та на Вінниччині оголосили повітряну тривогу

В Одесі, Біляївці, місті Жашків Черкаської області на Вінниччині лунають сирени. Тривогу оголосили о 06:45.

Зараз там існує повітряна загроза. Про це повідомили місцеві органи влади.

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Швидко візьміть свою "тривожну валізу" та спускайтеся в укриття. Також переконайтеся, що ваші сусіди почули сирени.

Перебувайте у сховищі доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Виходити на вулицю раніше – небезпечно.

До теми дивіться відео про те, що робити, коли почули звук сирени: