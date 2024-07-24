В Одесі водій прокатав на капоті авто працівника ТЦК, який раніше отримав поранення на фронті

В Одесі у середу, 24 липня, водій автомобіля прокатав працівника ТЦК на капоті авто. Як повідомили у військкоматі, військовослужбовець раніше служив на фронті та отримав там бойові поранення.

Інцидент стався в Хаджибейському районі міста. Представник ТЦК уже надав свідчення проти керманича.

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Військовий отримав поранення унаслідок інциденту

У Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, що їхній працівник намагався перевірити документи водія автомобіля.

"На законні вимоги спільної групи оповіщення військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи, водій транспортного засобу продовжив рух. У результаті цього він наніс травми військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП", – написали там.

У ТЦК додали, що потерпілий військовослужбовець вже надав свідчення, щоб "сприяти швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху".

У мережі показали відео інциденту. На одному із них видно, як працівники ТЦК та поліція намагаюся перевірити документи водія.

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На іншому відео видно, як вказаний автобіль рухається дорогою, а на його капоті знаходиться військовослужбовець.

Одесит прокатав на капоті авто працівника ТЦК: дивіться відео