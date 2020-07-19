В Одесі врятували дельфінів, які "заблукали" в акваторії міського пляжу: відео
Чотири дні зграя дельфінів не могла виплисти з акваторії міського пляжу Одеси у відкрите море. На щастя, чотирьох дорослих дельфінів та двох дитинчат вдалося врятувати.
В Одесі успішно завершилась рятувальна операція зі звільнення зграї дельфінів, повідомляє "Думская".
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Приблизно о 4:00 19 липня шестеро дельфінів сімейства Афалін покинули акваторію пляжу і вийшли у відкрите море,
– йдеться у повідомленні.
Для цього зупинили активний рух човнів, скутерів, плавзасобів, катамаранів, прибрали мотузки з буйками, а люди відмовилися від відпочинку у воді. І це спрацювало.
Спецоперацію з порятунку дельфінів почали ще 18 липня.
Нагадаємо, четверо дорослих дельфінів та двоє дитинчат запливли за пірс, дезорієнтувалися та втратили місце виходу.
Рятувальна операція на одеському пляжі: дивіться відео