Чотири дні зграя дельфінів не могла виплисти з акваторії міського пляжу Одеси у відкрите море. На щастя, чотирьох дорослих дельфінів та двох дитинчат вдалося врятувати.

В Одесі успішно завершилась рятувальна операція зі звільнення зграї дельфінів, повідомляє "Думская".

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Приблизно о 4:00 19 липня шестеро дельфінів сімейства Афалін покинули акваторію пляжу і вийшли у відкрите море,

– йдеться у повідомленні.

Для цього зупинили активний рух човнів, скутерів, плавзасобів, катамаранів, прибрали мотузки з буйками, а люди відмовилися від відпочинку у воді. І це спрацювало.

Спецоперацію з порятунку дельфінів почали ще 18 липня.

Нагадаємо, четверо дорослих дельфінів та двоє дитинчат запливли за пірс, дезорієнтувалися та втратили місце виходу.

Рятувальна операція на одеському пляжі: дивіться відео