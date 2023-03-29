В Одесі горів Український театр: пожежа охопила 2 поверх
29 березня 2023, 19:50Читать новость на русском
Ввечері в Одесі спалахнув Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька. Людей евакуювали з приміщення.
В Одесі в Українському театрі на Пастера, 15 спалахнула пожежа на другому поверсі. Людей оперативно евакуювали з приміщення.
Дивіться також В Італії горить хімічний завод: моторошне відео
Подробиці інциденту
Попередньо, пожежа спалахнула на площі 20 квадратних метрів на 2 поверсі. Люди з театру евакуйовані та в безпеці.
Рятувальники оперативно ліквідували займання. Причина пожежі поки що не встановлена.
Пожежа в Українському театрі в Одесі: дивіться відео