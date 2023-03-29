В Одесі горів Український театр: пожежа охопила 2 поверх

Ввечері в Одесі спалахнув Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька. Людей евакуювали з приміщення.

В Одесі в Українському театрі на Пастера, 15 спалахнула пожежа на другому поверсі. Людей оперативно евакуювали з приміщення.

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Подробиці інциденту

Попередньо, пожежа спалахнула на площі 20 квадратних метрів на 2 поверсі. Люди з театру евакуйовані та в безпеці.

Рятувальники оперативно ліквідували займання. Причина пожежі поки що не встановлена.

Пожежа в Українському театрі в Одесі: дивіться відео