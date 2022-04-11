В Одесі запрацював один із найкрасивіших фонтанів
11 квітня 2022 , 06:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Одеса. Офіційно"
Російським загарбникам не вдалося окупувати українське місто Одесу. Поки воно все ж під прицілом, але життя в місті триває.
Відтак, там запрацював один із найгарніших фонтанів. Він розташований у аврку імені Шевченка.
До теми Ракетного удару по Одещині окупанти завдали з Чорного моря: Росія продовжує розвідку
Комунальники працюють
Фонтан вже наповнений водою. В ньому є кольорова підсвітка. Люди мають можливість милуватися.
Фонтан в Одесі: дивіться відео