В Одесі запрацював один із найкрасивіших фонтанів

11 квітня 2022 , 06:56
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Джерело:

телеграм-канал "Одеса. Офіційно"

Російським загарбникам не вдалося окупувати українське місто Одесу. Поки воно все ж під прицілом, але життя в місті триває.

Відтак, там запрацював один із найгарніших фонтанів. Він розташований у аврку імені Шевченка.

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Комунальники працюють

Фонтан вже наповнений водою. В ньому є кольорова підсвітка. Люди мають можливість милуватися. 

Фонтан в Одесі: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик