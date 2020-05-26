В Одесі жінку оштрафували за нічні прогулянки без документів: скільки заплатить

Приморський районний суд Одеси оштрафував жінку, яка гуляла вулицею вночі та не мала при собі документів. Її зобов’язали сплатити 17 тисяч гривень.

Суд розглянув матеріали про порушення жінкою 1992 року народження правил карантину, повідомляє Судова влада.

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Відповідно до них 29 квітня, о 00:30 жінка була у громадському місці й не мала документів, які б засвідчили її особу. Тому порушила чинне законодавство.

Суд виніс рішення визнати жінку винною та зобов’язав її сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Зверніть увагу! Раніше уряд продовжив загальнонаціональний карантин до 22 червня з певними послабленнями з 22 травня.

Нагадаємо, Рада доповнила Кодекс про адміністративні правопорушення положенням, яке передбачає відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.