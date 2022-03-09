Одесити залишили оригінальне попередження окупантам

Одеса готується до всіх сценаріїв вторгнення російських окупантів. Наша перлина на узбережжі Чорного моря – столиця гумору України. Тому з гумором звернулася до рашистів.

В Одесі обіцяють поховати орду

Одесити не раді окупантам, як жителі всіх інших українських міст. Тому місцеві підготували для ворога важливе попередження.

Варте уваги Активність кораблів Росії у Чорному морі відсутня: Назаров про ситуацію в Одесі

В Одесі для росіян з'явився банер. Місцеві радять окупантам не чіпати "Маму" Одесу.

Якщо Маму хтось торкнеться, того мама поховає!,

– написано на банері.



Банер в Одесі / Фото з телеграму Гончаренка



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