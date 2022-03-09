Одесити залишили оригінальне попередження окупантам
9 березня 2022 , 21:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Одеса готується до всіх сценаріїв вторгнення російських окупантів. Наша перлина на узбережжі Чорного моря – столиця гумору України. Тому з гумором звернулася до рашистів.
В Одесі обіцяють поховати орду
Одесити не раді окупантам, як жителі всіх інших українських міст. Тому місцеві підготували для ворога важливе попередження.
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В Одесі для росіян з'явився банер. Місцеві радять окупантам не чіпати "Маму" Одесу.
Якщо Маму хтось торкнеться, того мама поховає!,
– написано на банері.
Банер в Одесі / Фото з телеграму Гончаренка
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