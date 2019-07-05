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      Одеситка Вікторія Власкіна відкрила лінію з виготовлення натурального італійського морозива

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      Одеситка Вікторія Власкіна гостинно запрошує скуштувати натуральне італійське морозиво, яке власноруч виготовляє у своїй джелатерії.

      Приміщення, де розташовані потужності, невелике, але звідси щотижня виходить до тонни оригінального та смачного продукту.

      Морозиво жінка продає тут же, у своєму кафе на Аркадійській алеї. Маленький бізнес Вікторія розпочала три роки тому. Вона поїхала до Італії вчитися у майстрів морозива, потім було стажування в Німеччині. І лише після цього, досконало опанувавши усі процеси виготовлення морозива, відкрила свій заклад, ставши справжнім майстер-шефом у цій справі. А от у просуванні її проекту допомогла участь у тренінгах одеського Центру інформаційної підтримки бізнесу, заснований за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи ЄС EU4Business.

      "Центр інформаційної підтримки бізнесу допомагає моїм друзям, мені і тим, хто обертається в цьому середовищі. Дуже багато контактів я придбала завдяки тренінгам, які були проведені в Одесі", – сказала власниця джелатерії Lorenzo Вікторія Власкіна.

      Отриманим досвідом та розумінням ведення справи Вікторія тепер буде ділитися з підприємцями.

      "Центр інформаційної підтримки бізнесу запросив мене виступити в якості спікера в Херсоні на конференції, яка буде присвячена бізнес-ідеям для жінок. Вже як тренер, спікер розповім як можна заснувати свій бізнес, не боятися, йти до успіху, долаючи всі труднощі", – зазначила власниця джелатерії Lorenzo Вікторія Власкіна.

      У 2016 році була підписана угода між ЄС та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання консультаційної, інформаційної, навчальної та іншої підтримки МСП в Україні. За підтримки ЄБРР в рамках ініціативи Європейського Союзу "EU4Business" заснована мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу, яка працює у 15 регіонах України. Основна мета їх створення – надання малому та середньому бізнесу інформацію про наявні для нього можливості на ринку, а також сприяння його розвитку.

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      Теги: Бізнес Новини Одеси
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