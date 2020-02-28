Одеські руїни: як насправі використовують гроші на реставрацію історичних пам'яток

З кожним роком Одеса буквальному сенсі руйнується і обвалюється на очах. Ідеться про тамтешні пам'ятки архітектури, яких у місті нараховують понад тисячу. Хто в цьому винен і наскільки ефективно використовуються кошти на реставрацію – досліджували журналісти проєкту "Схеми в регіонах".

У місті нараховується аж 1016 пам'яток архітектури, з них – 8 національного і 1008 місцевого значення. Водночас в Одесі триває руйнування цих будівель.

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Місцеві мешканці скаржились на тріщини в стінах, діряві дахи і викришування ліпнини в історичних будинках. І це не кажучи про таке явище, як "балконопад". Журналістів зацікавили три пам'ятки архітектури місцевого значення, значними частками яких володіє міська рада. Це будинок на Ніжинській і два будинки на Пушкінській.



Будинок на Ніжинській і два на Пушкінській

Будинок Футрана на Пушкінській, 54

Будинок Футрана одна з найбільших окрас Пушкінської. Наразі фасадна частина будинку Футрана обсипається на очах. Як балконні плити, так і оздоблювальні елементи, крізь які видніються дерев'яні перекриття.



Будинок Футрана



Будинок на Пушкінській, 54

Будинок на Пушкінській, 45

Ще гірший стан – у будинку № 45 на Пушкінській – він стоїть за дві сотні метрів від будинку Футрана. І це – також пам'ятка архітектури місцевого значення.



Пушкінська, 54

Близько три роки тому там сталася аварія. Один із кронштейнів просто впав і потягнув за собою частину балкону.

Будинок на Ніжинській, 66

Третя адреса, яку відвідали журналісти – це будинок на Ніжинській, 66. Попри цінність будинку, він проблемний і небезпечний – карниз величезними шматками обвалюється на тротуар.



Ніжинська, 66

Іще дві одеські пам'ятки архітектури проінспектували гід-краєзнавиця Ганна Купрій разом із журналістом Кирилом Овсяним: будинки на Рішельєвській, 55 і Канатній, 28. Частиною площі так само володіє Одеська міська рада.



Будинки на Рішельєвській, 55 і Канатній, 28

Будинок на Канатній, 28

Він побудований наприкінці 19 століття є у переліку пам'яток архітектури. Зовнішній вигляд цього будинку і стан фасаду – уже звичний: із тріщинами і втраченими окремими елементами оздоблення.



Вулиця Канатна, 28

Краєзнавиця Ганна Купрій розповіла, що в Одесі збереглося дві третини спадщини з цього періоду – друга половина 19 сторіччя. І тому будівля потребує лише реставрації.

Будинок на Рішельєвській, 55

Таку ж ситуацію журналісти спостерігали і з будівлею на Рішельєвській, 55. Там обвалюється шар декору. У таких пам'ятках архітектури десятиліттями живуть одесити. І це проблемно не лише через те, що в будь-який момент може обвалитися балкон чи відпасти частина оздоблення, а й через внутрішній стан будинків.



Внутрішній стан будинків

Таким чином, аналіз журналістами стану пам'яток архітектури у середмісті Одеси показав: старовинні будинки перебувають не в найкращому стані. Фасади руйнуються і обсипаються просто під ноги, а мешканці скаржаться ще й на внутрішній стан будівель.

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Та журналісти не дарма від початку відібрали ці об'єкти, які частково перебувають у власності міської ради. Виявляється, гроші в бюджеті Одеси на реставрацію є. Питання в тому, чи справедливо і ефективно їх використовують.

Ремонт будинку Руссова

Будинок мільйонера і мецената часів Російської імперії Олександра Руссова пережив громадянську і Другу світову війни. У радянські часи в ньому були комунальні квартири, а за української незалежності його визнанали аварійноим.

Тому минулорічне оголошення міської влади про те, що реконструкція будинку, яка зі значними перервами проводилась іще з кінця 2016 року, підходить до завершення, стало святом для містян. На роботи витратили понад 100 мільйонів гривень із одеського міського бюджету – тобто з податків самих одеситів. Чинний мер Одеси Геннадій Труханов так коментував цю подію: "Я думаю, що буде радість від цієї новини… будуть радіти всі одесити, розсіяні по світу".



Геннадій Труханов

Відповідно до даних реєстру, 13 квадратних метрів у цьому будинку належить Одеській міській раді, а левова частка – юридичним й фізичним особам, які пов'язані із одеським бізнесменом Русланом Тарпаном, засновником будівельно-інвестиційної групи компаній "Інкор".



Руслан Тарпан

Та крім того, що фірми Руслана Тарпана отримали відновлені коштом міста квадратні метри в будинку Руссова, журналісти виявили, що і управляти будинком будуть власники приміщень, а не мерія – відповідно до реєстру судових справ.

У 2017 році з ініціативи співвласників приміщень-квартир у будинку Русова створили ОСББ "Реставратор 21", яке має право перебрати на себе функції управління будинком Руссова. Керівником ОСББ стала людина, близька до Тарпана, – Євген Побережнюк. Зрештою, суд вирішив скасувати його реєстрацію. Але у жовтні 2018 року Велика палата Верховного суду відмовила міськраді у задоволені позову і таким чином легітимізувала ОСББ.

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Сам факт реконструкції багатостраждального будинку Руссова – гарний приклад того, що об'єкти, які пережили пожежі і десятиліття руйнування, можна рятувати. Але це не найкращий приклад ефективного використання міських коштів для такого порятунку – коли приватному власникові відновлюють стіни і перекриття коштом одеситів.