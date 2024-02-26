"Заважала спати": на Одещині чоловік побив 9-місячну дитинку

У Одеській області судитимуть чоловіка, якого звинувачують у побитті дев'ятимісячної дитини. За даними правоохоронців, ситуація сталася у Березівському районі.

Через побиття дитини до поліції звернулася мама дев'ятимісячного хлопчика. Її сина побив співмешканець жінки.

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Що відомо про справу

Як встановили правоохоронці, чоловіка вночі розбудив плач дитини. Він підійшов до хлопчика і декілька разів ударив долонею по стегну.

Мати малюка прокинулась і намагалась вгамувати співмешканця, однак той схопив хлопчика за обличчя пальцями й стиснув. Чоловік пояснив поліцейським, що таким чином намагався "заспокоїти" дитину,

– йдеться у повідомленні.

Медики оглянули малюка й діагностували йому синці на обличчі та стегні. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані дитині тілесні ушкодження належать до категорії легких.

Яке покарання отримає чоловік

У Березівському районному відділі поліції Одеської області зазначили, що під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у спричиненні легкого тілесного ушкодження.

Це правопорушення кваліфікується за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України й тягне за собою покарання штрафом до 850 гривень або громадськими роботами до двохсот годин, або виправними роботами до одного року,

– запевнили у відділі.

Водночас повідомляється, що станом на зараз обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше на Запоріжжі п'яна мати побила однорічного сина: коротко

У прокуратурі 22 травня 2023 року повідомили, що багатодітна молода мати у стані алкогольного сп'яніння побила однорічного сина. Причиною буцімто стали його капризи під час купання.

Жінка декілька разів вдарила дитину в обличчя руками. Потім взяла шнур від побутової техніки й завдала ще удару. На обличчі малюка залишилися численні сліди від побиття.

Тоді за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури жінці було повідомлено про підозру у катуванні малолітньої дитини. За скоєне багатодітній матері загрожувало позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.