В Одеській області під час руху перекинулась маршрутка Рені – Одеса: травмовані 6 пасажирів

На Одещині вранці 21 червня трапилась ДТП за участю маршрутного таксі. Унаслідок інциденту шестеро пасажирів отримали травми.

За попередньою інформацією, аварія трапилась унаслідок того, що у маршрутки луснули два колеса. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Одеської області.

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Правоохоронці відкрили кримінальну справу

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 21 червня близько 7 години ранку поблизу населеного пункту Миколаївка-Новоросійська, що на Одещині. За повідомленням Національної поліції області, під час руху маршрутного таксі Рені – Одеса, під кермуванням 54-річного чоловіка, луснули два колеса транспортного засобу. Унаслідок цього маршрутка перекинулась на бік.

У маршрутки луснули два колеса / Фото Національна поліція

На момент інциденту у салоні маршрутного таксі перебували 13 пасажирів та водій. Унаслідок ДТП одна жінка отримала переломи ключиці та ребер, а ще п'ятеро пасажирів – забиття і садна.

На місце аварії прибули співробітники територіального відділу поліції. За фактом інциденту правоохоронці внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу / Фото Національна поліція

Зазначається, що йдеться про кримінальну статтю стосовно порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу водієм, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Останні новини з Одеської області: коротко

Вранці 20 червня в Одесі було чутно вибухи під час повітряної тривоги. Офіційної інформації щодо саме цих вибухів згодом не з'являлось. Місцеві мешканці припускали, що сили протиповітряної оборони збили ворожу російську ракету у небі над містом.

У ніч проти 19 червня росіяни спробували атакувати Одещину з території тимчасово окупованого Криму двома ракетами "Онікс". Втім українським силам ППО вдалось збити дві повітряні загрози, й тоді, на щастя, минулось без жертв.

В Офісі Президента 17 червня повідомили, що у портах Одеської області Росія заблокувала щонайменше 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу. Вони не можуть покинути українські порти через дії загарбників у Чорному морі.

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