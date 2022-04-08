В Одеській ОВА підтвердили ракетний обстріл: що відомо

Російські загарбники обстріляли Одеську область. Цю інформацію підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він додав, що інформація про цей інцидент, який стався вночі 8 квітня, уточнюється.

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Ворог обстріляв Одеську область

Згідно з даними Одеської міської ради, ракети росіян прилетіли з моря й пошкодили об'єкти інфраструктури. Ці дані надало Оперативне командування "Південь". Більше інформації про це наразі більше немає.

Нагадаємо, важливо не поширювати фото та відео, чи розголошувати дані про геолокацію після атак ворога.