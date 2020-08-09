У порт "Південний", що на Одещині, зайшов грецький суховантаж PATRA. В 11 членів екіпажу судна виявили COVID-19.

Що відомо про COVID-19 на грецькому судні

Загалом на борту грецького судна перебувають 22 людини. Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

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Відомо, що корабель під прапором Греції прямував з єгипетського порту "Ель-Дехейла". В український порт грецьке судно зайшло 8 серпня.

Судно стало на рейд порту "Південний", де завдяки заздалегідь спільно відпрацьованим всіма службами заходам щодо запобігання проникнення епідемії через морські порти, у 11 членів екіпажу виявили COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

Санітарно-карантинний відділ ухвалив рішення про госпіталізацію хворих.

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Для госпіталізації хворих членів екіпажу знадобилося 3 карети "швидкої". У решти 11 членів екіпажу взяли проби для проведення аналізу на антитіла.