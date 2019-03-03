Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною

Одеський аеропорт – це унікальний об'єкт. Вже 10 років там немає спокою, він пережив тотальну приватизацію Борис Кауфманом та Олександром Грановським, а тепер переживає епопею із дуже дивним будівництвом нової злітно-посадкової смуги.

Наявну смугу оцінюють як дуже погану, тож вирішили будувати іншу.

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Бюджет на неї захмарний – 2,2 мільярда гривень, це вже збільшена сума. Адже перший тендер на будівництво цієї смуги на 1,6 мільярда виграла компанія "Спецрембуд" ще наприкінці 2013 року – якраз під час Майдану.

До речі, цей самий "Спецрембуд" – компанія, пов'язана із тими самими Кауфманом та Грановським, які стали власниками будівлі аеровокзалу. Тож, схоже, тепер вони вже вирішили вижати з цього об'єкту по максимуму.

Хоч тендер розіграли у 2013 році, реальні роботи почалися лише в 2017 році, початок будівництва відкривав сам прем'єр Гройсман, от тільки захопившись перерізаннями червоних стрічок ніхто не помітив, що нова злітно-посадкова смуга не надто відрізняється від тої, що була і є на сьогодні.

Довжина та сама 2,8 метрів, хоча первинний проект передбачав 3,2 метра. Ці 400 метрів – дуже важливий показник, бо на короткій смузі не зможуть розганятися та злітати великі лайнери, які долають міжконтинентальні відстані. І тому говорити про підвищення категорії аеропорту вже не варто.

Найцікавіше, що документація по цьому будівництву була настільки засекреченою, що у системі ProZorro так і не з'явилася. А знаєте чому, бо нашим чиновникам так простіше – підмахнули документацію 2013 року і без будь-яких ProZorro дали добро на будівництво.



Будівництво злітної смуги

Так і вийшло, що вплинути на зміну проекту у 2,8 метра ні в кого не було, і дізнались про це одеські активісти вже по факту. Та найнеприємніше, що підозри у тому, що усе це будівництво – велика афера – почали справджуватись.

По-перше, виявилося, що злітно-посадкову смугу в Одесі будує власне не "Спецрембуд", а його субпідрядник – компанія “Автомагістраль-південь”. "Спецрембуд" просто взяв і передав підряд іншій конторі. Ось чому свіжі тендери проведені не були.

Звідки взялась ця компанія?

Тут теж все не так просто. Засновники – двоє одесити Валерій Коротков та Олег Наливанний, за останні кілька років вони спромоглися набрати державних тендерів аж на 12 мільярдів гривень.

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Їх справжнього бенефіціара та покровителя вдалося викрити лише випадково, коли у лютому 2018 року юрист ТОВ “Київшляхбуд” завантажив у систему ProZorro гарантійний лист від імені компанії "Автомагістраль-південь" на бланку "Київшляхбуду".

Так і виявилося, що ці дві компанії керуються з одного офісу. А "Київшляхбуд" – це компанія, яка вона входить до знаменитої групи "Рост", пов’язаної із мером Геннадієм Трухановим. Отже, схоже підзаробити на смузі вирішив і одеський міський голова.



Мер Одеси Геннадій Труханов



То наскільки порядними виявилися будівельники? Держаудитслужба наполегливо намагалася перевірити, чи раціонально витрачають бюджетні кошти на будівництві. Із документів, які вдалося перевірити, вже викрили необгрунтовану переплату у 50 мільйонів.

2 травня 2018 року генеральний підрядник компанія "Спецрембуд" придбала світлосигнальне обладнання. Вартість його за розрахунком повинна була становити 73 мільйони 800 тисяч гривень, але насправді купили обладнання удвічі дорожче – за 179 мільйонів гривень.

У березні 2018 підрядник "Спецрембуд" придбав у субпідрядників будматеріали (щебінь, пісок) за 100 мільйонів і 500 тисяч гривень. Відтак при перепродажі переплатили 27 мільйонів гривень. По інших закупівлях адитори нарахували ще понад 20 мільйонів переплат.

Звертаю увагу, що ТОВ "Спецрембуд" закуповувало матеріали не де-небудь, а саме у відомому ТОВ "Ростдорстрой", що входить у групу бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. Тобто, схоже просто взяли та переклали яйця з однієї корзини до іншої та ще й наварили на цьому непоганий куш.

Це ще не всі викриття аудиторів. Згідно з документами для виготовлення бетонної суміші будівельники використовували цемент дешевшої марки, аніж передбачалося у проектних документах. Через це твердість полотна злітно-посадкової смуги може не витримати реального навантаження. Адже багатотонні літаки розганяються та сідають на смугу із великою швидкістю.

Оце викриття взагалі ставить усе будівництво, на яке з бюджету виділили 2,2 мільярди гривень, під великий сумнів.

Чи зможуть неякісну смугу в принципі колись експлуатувати? Або ж доведеться розбирати і будувати нову з якісного цементу? Аудитслужба навела висновки лише по доступних документах, більшість документації від неї приховують. І, напевне, недарма. Адже у тих паперах можна буде віднайти ще багато цікавого.

Дивує насамперед і інфантильність Києва. В інтерв'ю нашій програмі міністр транспорту Володимир Омелян запевняв, що проблем із субпідрядниками нема і те, що нова компанія зайшла освоювати бюджетні гроші без тендеру на ProZorro – цілком нормальна практика, і це прискорить процес.

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Добре, якщо у своїх припущеннях та занепокоєнні помиляємось ми, і смуга не буде нести ризик пасажирам літаків, які там будуть приземлятися. Але хіба не краще зараз забити в набат та попередити лихо.