В Одесі невідомі на авто заїхали на територію ТЦК й намагалися "вкрасти" військовозобов'язаного

У Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався інцидент. Там невідомі намагались "вкрасти" військовозобов'язаного.

В Одесі 3 серпня, невідомі на авто заїхали на територію ТЦК та намагались вивезти звідти чоловіка. Він перебував там для уточнення військово-облікових даних.

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ТЦК діяли у межах законодавства

У повідомленні також мовиться, що чоловік чекав на проходження ВЛК. У ТЦК наголосили, що їхні працівники та військовослужбовці роти охорони діяли у відповідності до чинного законодавства.

Вони перешкодили тому, що військовозобов'язаний міг незаконно залишити територію.

Там також наголосили, що працівники ТЦК дотримувались "високих стандартів відповідальності та дисципліни".

На Середньофонтанській у Одесі напали на патрульну. Під час вручення повістки чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК і поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа.

Чоловік схопив патрульну за ноги й повалив на землю, а жінка завдала їй декілька ударів по голові.