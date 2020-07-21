У селі Приморське жінка в нетверезому стані роз’їжджала автомобілем по пляжі, прямо поміж людей. Вона ледь не задавила одного з відпочивальників, який намагався її зупинити.

Жінку намагався зупинити один з відпочиваючих та став перед машиною, проте водійку це не зупинило, повідомляє пресслужба поліції Одеської області. Щоб уникнути наїзду, чоловік застрибнув на капот "Ниви". Важливо: В Одесі 12-річний хлопчик зірвався з обриву та загинув: деталі трагедії

Жінка за кермом перебувала в нетверезому стані. Яке покарання загрожує жінці Жінку затримали правоохоронці. Нею виявилася 36-річна мешканка Ізмаїла. Їй повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України) та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За статтею про хуліганство їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також щодо порушниці складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування в нетверезому стані), що тягне за собою штраф у 10 200 гривень з позбавленням водійських прав до одного року