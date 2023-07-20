Машини пливуть, а з неба падає град: Одесу накрила потужна негода

Одесу вдень 20 липня накрила потужна злива, а згодом і град. Кілька районів українського міста підтопило, через це машини мусили плисти вулицями, мов човни річкою.

Крім того, через підтоплення також призупинили рух кількох трамваїв. У місті також чули гучні звуки грому.

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Що відбувається з погодою в Одесі

Спочатку Одесу накрила потужна гроза. Зокрема, у місті йшла сильна злива, а також блимала блискавка і лунали звуки грому.

Одесу накрила потужна негода: дивіться відео

Згодом в Одесі почалися перші підтоплення. Так, столики, що стояли на вулицях, місцевих кав'ярень почали "тонути" у дощовій воді.

В Одесі підтопило місцеві кав'ярні: дивіться відео

Далі підтоплення сягнули такого рівня, що у кількох районах міста утворилися річки. Рух автомобілів цих районів – ускладнений.

В Одесі утворилися річки після зливи: дивіться відео

Через деякий час місто також накрив град. очевидці публікують у мережі відео, на яких видно "льодинки", які впали на землю під час негоди.

В Одесі пішов град: дивіться відео

Підтоплення також сягнули й доріг Одеси. Так, водії автівок мусили "перепливати" вулиці немов човнами по річках.

Водії пливуть автівками по Одесі: дивіться відео

Згодом ця "річка" після зливи ще й почала рухатися містом, зносячи все на своєму шляху. Так, очевидці пишуть, що "велика вода" знесла з доріг кілька автівок.

В Одесі "річка" знесла автівки: дивіться відео

Також почали "плисти" й інші населені пункти поблизу Одеси. Зокрема, негода накрила і селище Таїрове, де також утворилися "ріки".

Негода накрила селища поблизу Одеси: дивіться відео

Підтопило й одеський мікрорайон Пересип. Очевидці жартують, що треба "готувати човни", щоб переправитися в іншу частину міста.

Одеський район Пересип теж у воді: дивіться відео

Через потужну негоду також виникли проблеми й з громадським транспортом. Так, в Одесі призупинили рух трамваї номер 12, 20 та 28.

Потужна злива в Одесі: дивіться відео

Крім того, негода також завдала шкоди й кільком місцевим жителям Одеси. Так, "велика вода" знесла кількох перехожих міста, які хотіли перебратися на інший бік дороги.

Негода знесла кількох перехожих у місті: дивіться відео

Також "ріка" призвела до того, що водії кількох автівок опинилися заблокованими у воді. А щоб вибратися з транспортного засобу, їм треба плисти.

В Одесі вода заблокувала водія автівки: дивіться відео

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