Машини пливуть, а з неба падає град: Одесу накрила потужна негода
Джерело:телеграм-канал "Одеса. Офіційно"
Одесу вдень 20 липня накрила потужна злива, а згодом і град. Кілька районів українського міста підтопило, через це машини мусили плисти вулицями, мов човни річкою.
Крім того, через підтоплення також призупинили рух кількох трамваїв. У місті також чули гучні звуки грому.
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Що відбувається з погодою в Одесі
Спочатку Одесу накрила потужна гроза. Зокрема, у місті йшла сильна злива, а також блимала блискавка і лунали звуки грому.
Одесу накрила потужна негода: дивіться відео
Згодом в Одесі почалися перші підтоплення. Так, столики, що стояли на вулицях, місцевих кав'ярень почали "тонути" у дощовій воді.
В Одесі підтопило місцеві кав'ярні: дивіться відео
Далі підтоплення сягнули такого рівня, що у кількох районах міста утворилися річки. Рух автомобілів цих районів – ускладнений.
В Одесі утворилися річки після зливи: дивіться відео
Через деякий час місто також накрив град. очевидці публікують у мережі відео, на яких видно "льодинки", які впали на землю під час негоди.
В Одесі пішов град: дивіться відео
Підтоплення також сягнули й доріг Одеси. Так, водії автівок мусили "перепливати" вулиці немов човнами по річках.
Водії пливуть автівками по Одесі: дивіться відео
Згодом ця "річка" після зливи ще й почала рухатися містом, зносячи все на своєму шляху. Так, очевидці пишуть, що "велика вода" знесла з доріг кілька автівок.
В Одесі "річка" знесла автівки: дивіться відео
Також почали "плисти" й інші населені пункти поблизу Одеси. Зокрема, негода накрила і селище Таїрове, де також утворилися "ріки".
Негода накрила селища поблизу Одеси: дивіться відео
Підтопило й одеський мікрорайон Пересип. Очевидці жартують, що треба "готувати човни", щоб переправитися в іншу частину міста.
Одеський район Пересип теж у воді: дивіться відео
Через потужну негоду також виникли проблеми й з громадським транспортом. Так, в Одесі призупинили рух трамваї номер 12, 20 та 28.
Потужна злива в Одесі: дивіться відео
Крім того, негода також завдала шкоди й кільком місцевим жителям Одеси. Так, "велика вода" знесла кількох перехожих міста, які хотіли перебратися на інший бік дороги.
Негода знесла кількох перехожих у місті: дивіться відео
Також "ріка" призвела до того, що водії кількох автівок опинилися заблокованими у воді. А щоб вибратися з транспортного засобу, їм треба плисти.
В Одесі вода заблокувала водія автівки: дивіться відео
Раніше синоптики попереджали про зміну погоди
- Українські синоптики попереджали, що погода в країні в липні 2023 року буде мінливою. Тому вже найближчими днями в Україні місцями знову дощитиме, а подекуди опади будуть сильними, з грозами, градом та шквалами.
- Так, очікується, що 20 липня негода накриє західні та центральні області нашої держави. Згодом негода суне і на Схід України.
- За даними Укргідрометцентру, середня температура в липні 2023 року коливатиметься в межах від +20 до +25 градусів. Це на 1 – 2 градуси вище за середньостатистичну норму.