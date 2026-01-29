Одесу накрив густий туман: дивовижні кадри зачарували мережу
- В Одесі 29 січня спостерігався густий туман, що зачарував жителів міста.
- За прогнозами синоптиків, 30 січня очікуються опади і зниження температури в Одесі.
В Одесі 29 січня жителі дивувалися красі густого туману. Природнє явище мало вигляд, наче це спецефект з фільму.
Туман повільно й гарно рухався в повітрі. Про це повідомили одесити в мережі Threads, передає 24 Канал.
Яким був туман в Одесі 27 січня?
В Одесі в четвер, 29 січня, була тепла погода. Через перепад температур над місто піднявся густий туман, який закрив собою небо. Жителі фільмували природне явище, яке видавалося не таким, як раніше. У мережі одесити поділилися кадрами туманного міста.
Туман – це звичне явище взимку, однак від цього, воно не менш дивовижне.
Цікаво що нинішній туман в Одесі, ймовірно, накопичувався протягом певного часу, і тому "залив" місто, піднімаючись між будинками. Туманний шар досягнув навіть висоток.
У коментарях люди писали, що туман в Одесі схожий на той, що був у фільмі "Імла".
Зазначимо! "Імла" – це фільм, знятий за повістю Стівена Кінга. Він відомий своєю похмурою атмосферою та напруженим фіналом, який вважають одним із найжорсткіших у кіно. Це історія про те, як у кризі люди можуть бути страшнішими за будь-яких чудовиськ.
За прогнозами синоптиків, 30 січня циклон насуватиметься на Одесу відразу з двох сторін. З моря він принесе опади, з півночі області – мороз. Вночі в місті буде дощ, який потім перейде в сніг. Температура повітря прогнозується в межах -1…-7 градусів.
Яка погода прогнозується в Україні найближчим часом?
Як розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, в Україні з 30 січня розпочнеться похолодання, у північних і західних областях будуть морози до -26 градусів, тоді як на Півдні і в Центрі повітря прогріється до 5 – 10 градусів морозу.
Сильні морози очікуються вже від 2 лютого по всій Україні.
Синоптики прогнозують, що в лютому погода буде мінливою. Середньомісячна температура повітря зросте до +2 градусів, а опади будуть у межах норми.