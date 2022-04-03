Одесу атакували з повітря: частину ракет збила система ППО

Окупанти вранці 3 квітня завдали авіаудару по Одесі. У деяких районах міста спалахнули пожежі.

Як заявили в Одеській міській раді, частину ракет збила система ППО.

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Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека авіаудару минула. Водночас мешканцям Одеси рекомендують закрити вікна і не заважати відповідним службам виконувати свою роботу.

Одесу атакували з повітря. Частину ракет збито ППО. У деяких районах зафіксована пожежа,

– повідомили в Одеській міській раді.

Вкотре нагадуємо, що публікувати будь-які світлини з наслідками обстрілів окупантів категорично заборонено.

Додамо, що 1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині. По населеному пункту в Одеському районі випустили одразу 3 ракети.

Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук сказав, що у Володимира Путіна та його оточення є певні інтереси щодо Одеси. Однак у місті готові до жорсткої боротьби з російськими загарбниками.

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