В Одесі люди купалися в морі під час атаки "Шахедами": у ВМС зробили важливе попередження

В Одесі 27 липня вдень під час повітряної тривоги та роботи наших захисників по ворожих цілях сотні людей продовжували купатися в Чорному морі та ігнорувати небезпеку. Військові закликають громадян не нехтувати сигналами тривоги та проходити в укриття, щоб уникнути трагедії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері національного маратону.

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Що сказав Плетенчук про нехтування громадянами тривоги в Одесі?

Дмитро Плетенчук зазначив, що наразі для українців Одеська область фактично залишається єдиним морським курортом. І враховуючи, що внутрішній туризм значно зріс, а багато людей не можуть виїхати на інші курорти, на узбережжі Одеси доволі багато людей.

Попри небезпеку, наші громадяни часто нехтують повітряною тривогою, й це – не дуже гарна тенденція,

– підкреслив капітан.

Речник наголосив, що 27 липня громадянам пощастило, адже люди, які відпочивали на узбережжі, не постраждали. Однак це не означає, що наступного разу окупанти під час повітряної тривоги запустять саме "Шахеди". Існує також і загроза застосування балістичного озброєння або ж крилатих ракет.

"Ми вже мали такі прецеденти із загиблими у 2023 році, коли касетний боєприпас спрацював фактично на узбережжі так само в літній час… Ця картина точно не є смішною", – наголосив речник.

Тож Дмитро Плетенчук закликав українців дотримуватися правил безпеки та відвідувати саме ті локації, які офіційно відкриті для відпочинку, де щонайменше є укриття.

До слова, раніше у мережі з'явилося відео, як Одесу 27 липня атакували російські безпілотники, по ворожих цілях працювали наші захисники, а в той самий час на узбережжі, попри небезпеку, залишилося дуже багато людей, які купалися у морі, засмагали на пляжі та знімали все це на відео.