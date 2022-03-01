Одесу не здамо, – активісти налаштовані рішуче відбиватись від окупантів

Росія вже 6 день атакує українські міста, намагаючись їх окупувати. Українці дають гідну відсіч ворогу. Не збираються здаватись і в Одесі.

Про це в ефірі 24 каналу сказав одесит, громадський активіст Михайло Кузаконь. Він розповів про настрої містян.

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"Волонтерські організації запрацювали на повну потужність. Одесу не здамо, я в це вірю щиро. Якщо ворог сюди прийде – Одесу не здамо. Слава Україні", – запевнив він.

Кузаконь, як і усі українці, впевнений, що перемога буде за нами.

Ситуація довкола Одеси

Активіст наголосив, що зараз поширюють дуже багато фейків, триває гібридна війна.

Я б радив усім користуватись тільки офіційними джерелами. Про десант вже 4 доби розказують байки, але військові кажуть, що готові зустріти його,

– наголосив Кузаконь.

Місто зараз веде звичайне життя. Люди вже звикли, що триває війна і треба готуватись відбивати ворога. "Я не бачу переляку в одеситів абсолютно", – додав активіст.

Тероборона в Одесі

Він також зазначив, що тероборона міста сформована.

"Кількість не казатиму, але людей дуже багато. Я сам здивований, що люди так серйозно і патріотично ставляться до цього. Черги не закінчуються. Питання стоїть навіть в тому, як таку кількість людей озброїти і організувати", – зауважив Кузаконь.

Які настрої в Одесі: дивіться відео



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