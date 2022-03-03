Одесу ніхто не здасть, – перше звернення нового глави ОВА Максима Марченка
Джерело:Одеська ОВА в телеграмі
В Одесі призначили голову військової адміністрації. Її очолив полковник ЗСУ Максим Марченко.
Він є бойовим командиром. Також Марченко очолював 28 механізовану окрему бригаду на Одещині.
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Триває війна з Росією і ми даємо відсіч ворогу. Запевняє, що ми не здамо Одесу. Збройні сили та військова адміністрація зроблять все можливе та неможливе для нашої перемоги,
– сказав Марченко.
Регіон обіцяють забезпечити продуктами, роботою критичної інфраструктури та всім необхідним настільки наскільки це можливо.
Головою Одеської цивільної адміністрації залишається Сергій Гриневецький.
Звернення Максима Марченка: дивіться відео
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