Одесу ніхто не здасть, – перше звернення нового глави ОВА Максима Марченка

3 березня 2022 , 11:25
Читать новость на русском

Джерело:

Одеська ОВА в телеграмі

В Одесі призначили голову військової адміністрації. Її очолив полковник ЗСУ Максим Марченко.

Він є бойовим командиром. Також Марченко очолював 28 механізовану окрему бригаду на Одещині. 

До теми Мер Одеси Труханов "зливає" територіальну оборону, – ЗМІ

Триває війна з Росією і ми даємо відсіч ворогу. Запевняє, що ми не здамо Одесу. Збройні сили та військова адміністрація зроблять все можливе та неможливе для нашої перемоги,
– сказав Марченко.

Регіон обіцяють забезпечити продуктами, роботою критичної інфраструктури та всім необхідним настільки наскільки це можливо.

Головою Одеської цивільної адміністрації залишається Сергій Гриневецький.

Звернення Максима Марченка: дивіться відео

 
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

 

Автор: Оксана Княжик