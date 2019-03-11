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      Одесу накрила піщана буря: фото і відео

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      Одесу 11 березня накрила піщана буря
      Одесу 11 березня накрила піщана буря / dumskaya.net

      В Україні вирує сильна негода зі шквалами вітру до 40 метрів за секунду, дощем та снігом. Через це в низці областей попадали дерева та загинули три людини. В Одесі через сильний вітер піднімається піщана буря.

      Хмари пилу помалу насуваються на місто, та вже накрили Малиновський, Київський і Суворовський райони, передає Думская.

      Читайте також: Сильний вітер наробив лиха в Україні: повалені дерева, зірвані дахи та людські жертви

      Вітер з поривами до 25 метрів приніс пісок з узбережжя Чорного моря. Жителі Одеси відзначають, що видимість скоротилася до кількох метрів.

      Найкраще піщану бурю в місті можна побачити з вікон багатоповерхівки. Синоптики попереджають, що протягом кількох годин вітер може посилитися до 28-30 метрів за секунду.


      Одесу накрила піщана буря

      Піщана буря в Одесі: відео


      Піщана буря в Одесі

      Зазначимо, вчора, 10 березня, в Одесі та області також вирувала піщана буря та сильний ураган, що повалив дерева. Потужний вітер підняв у повітря пил на трасі Одеса – Рені, через що водії автомобілів були змушені їхати в умовах слабкої видимості.


      Піщана буря на трасі Одеса Рені

      До яких наслідків призвела негода в Україні?Потужний вітер пронісся в кількох областях України на вихідних 9-10 березня та спричинив масштабні руйнування і навіть смерть. Через падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина 2008 року народження та 29-річна жінка, а в Коростишеві на Житомирщині – 53 жінка. Окрім того, майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання, на вулицях попадали дерева, вітер позривав дахи будинків тощо.

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      Теги: Новини України Погода Новини Одеси Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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