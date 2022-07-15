Один хлопчик у Вінниці загинув у медцентрі, де був на обстеженні, інший – чекав дядька в авто

Унаслідок ворожого авіаудару по Вінниці загинули 3 дітей, серед яких – двоє хлопчиків. Стало відомо, що один із них на час обстрілів перебував у медцентрі, де був на обстеженні. Інший – чекав свого дядька в авто.

Мати третьої загиблої дитини, 4-річної дівчинки, досі бореться за життя. Нові деталі обстрілу Вінниці повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко 15 липня.

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Хлопчик у медцентрі загинув разом із мамою, а дядька іншої дитини госпіталізували

Один із хлопчиків на момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька у припаркованому авто та потрапивши у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований,

– мовиться в повідомленні.

Хлопчикам було лише 7 та 8 років. Вони навіть не думали, що їхні життя так швидко обірвуться.