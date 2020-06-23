В одному із під’їздів будинку на Позняках, де стався вибух газу, дозволили жити. Вже 23 червня люди повертаються додому. Однак певний час у них не буде газу та гарячої води. У Зеленського обіцяють забезпечити потерпілих новим житлом. А мешканці сусідніх будинків розповідають про тріщини на стінах та страх повертатися додому.

Люди повертаються у свої квартири

Мешканці п’ятого під’їзду будинку на Позняках у Києві повертаються додому, повідомляє 24 канал.

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Починаючи з 19:00 23 червня людям дозволили повертатися у власні квартири. У них запускають комунікації. Мешканців просять перевіряти, чи все добре працює та ніде немає протікань. Певний час у них не буде газу та гарячої води.

Постраждалих обіцяють забезпечити житлом

Питання швидкої закупівлі квартир для потерпілих унаслідок вибуху перебуває на контролі Володимира Зеленського, пише Офіс Президент.

Глава держави також моніторить ситуацію щодо будинку в Києві, де стався вибух і загинуло п'ять людей,

– йдеться у повідомленні.

У Зеленського додають, що президент особисто контролює ситуацію.

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У сусідньому будинку тріщини по стінах

Водночас мешканці сусіднього будинку, де стався вибух, бояться ночувати у своїх квартирах, пише "РБК-Україна".

пише "РБК-Україна". Кажуть, що в їхньому будинку пішли тріщини. Водночас комісія ще не перевіряла його на аварійність.

Чоловік з будинку на проспекті Григоренка, 41, розповів, що вибух був дуже потужний. На той час він був вдома з дитиною. За його словами, будинок трясло, а в сусідів вилетіли шибки.

З дому на Крушельницької, 1/5, також завалилася стіна на 7-ий поверх їхнього будинку. Людям дозволили жити у будинку. Однак документів про експертну оцінку стану будівлі не надали. Про це у фейсбуці повідомив місцевий житель Андрій Максимов.

Мною і мешканцями будинку були написані заяви в ЖЕК, гарячу лінію КМДА, урядову гарячу лінію. Ніхто нічого про стан будинку не знає і, мабуть, про те, що цей будинок вибуховою хвилею зачепило теж,

– зазначив чоловік.

Тамара Кудрявченко з будинку на проспекті Григоренка, 41, у фейсбуці повідомила, що на другому і на третьому (її поверх) поверсі виявлені тріщини в стінах. Раніше їх не було. Крім того, пошкоджений ліфт. І знову таки документів експертизи немає.

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