Один із морпіхів збив одразу 3 вертольоти окупантів: перше фото підбитого гвинтокрила Росії
Джерело:фейсбук ВМС ЗСУ
На Миколаївщині українські морські піхотинці разом із побратимами з ОК "Південь" збили 4 гвинтокрили російських окупантів. При цьому один із морпіхів знищив одразу 3 одиниці.
Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.
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За його словами, це є справжнім прикладом професіоналізму, мужності та героїзму українських військових, а також ще одним впевненим кроком до перемоги.
На Миколаївщині наші морські піхотинці разом із побратимами з ОК "Південь" збили 4 гвинтокрили противника. При цьому один із морпіхів збив одразу 3 одиниці,
– наголосив Неїжпапа.
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