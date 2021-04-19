Один з найбільших у світі айсбергів майже розтанув

Айсберг A68, який тривалий час був найбільшим у світі, майже розтанув. За 4 роки він перетворився з гіганта на дрібні крижини.

Льодовик відокремився від Антарктиди у 2017 році. Тоді його площа становила майже 6 тисяч квадратних метрів.

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Тепер супутники показують, що цей мегаайсберг наразі практично зник – від нього лишилися незліченні дрібні фрагменти. За даними Національного льодового центру США, їх більше не варто відстежувати.

Історія одного з найбільших айсбергів

A68 відокремився від льодовикового шельфу Ларсон С на краю Антарктичного півострова. Впродовж року він майже не рухався. Згодом айсберг почав дрейфувати на північ з усе більшою швидкістю. Рухався він завдяки сильним течіям та вітрам.

Льодовик вагою мільярди тонн рухався до британської заморської території Південна Джорджія. Цей маленький острів, за даними видання, є місцем "загибелі" багатьох найбільших айсбергів. Крига потрапляє на мілину та поступово топиться. Однак, A68 вдалося уникнути цього.

Льодовик досліджували навіть роботи. Один з них зник, а інший застряг під льодом на два тижні. Згодом він таки вивільнився та продовжив спостереження.

Робота дістануть для збору даних у травні. Він має розкрити інформацію про те, як айсберги впливають на довкілля.



Досліджувати айсберг відправляли роботів / Фото NOC

Що трапилося з A68

Льодовик знищили хвилі, тепла вода та вищі температури повітря в Атлантиці. Він просто розколювався на дедалі менші фрагменти.

Дивовижно, що A68 так довго проіснував. Він був неймовірно гнучкий і крихкий, коли рухався океаном. Це тривало роками,

– розповів Адріан Лукман з Університету Свонсі.

Науковці щодня відстежували кожен рух айсберга через супутник. Його фото активно поширювали у соціальних мережах.

До речі, дослідники кажуть, що завдяки А68 дізналися про стійкість до розломів шовних зон, де внутрішні льодовики з'єдналися, створивши плавучий шельфовий лід.