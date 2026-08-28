24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP та публікується з дозволу правовласника.

Чому Лиман стратегічно важливий для українців?

Це не означає, що російські підрозділи не можуть втекти. Зрештою, ніде вздовж 1200-кілометрової спірної сірої зони, яка проходить через східну та південну Україну, немає ні суцільної лінії українських військ, ні суцільної лінії російських військ. Але стиснення елементів 2 та 144 мотострілецьких дивізій Росії може створити навантаження на логістику росіян і змусити їх знову консолідуватися, щоб зберегти свою бойову міць, відступивши на схід.

Це значно зняло б тиск з Лимана і, як наслідок, також значно зняло б тиск зі Слов'янська та Краматорська, двох останніх великих вільних міст Донецької області.

Лиман, що розташований за 15 кілометрів на північний схід від Слов'янська – найпівнічнішого з вільних міст – є головною перешкодою між щонайменше шістьма російськими полками та Слов'янськом. Росіяни вже кілька місяців просуваються до Слов'янська та Краматорська з кількох напрямків, намагаючись встигнути до зими, щоб розташувати сили для можливої облоги міст-побратимів наступного року.

Річ у тім, що зима в Україні карає будь-якого нападника, позбавляючи його листяних крон дерев, які можуть приховувати проникнення військ у теплі місяці.

Третя штурмова здійснила дуже успішний наступ: як це було?

Згідно з останньою картою аналітика Thorkill, одного з найнадійніших спостерігачів за діями підрозділів в Україні, українська 3-тя штурмова бригада перебуває лише за кілька кілометрів від з'єднання з 60 механізованою бригадою в селі Колодязі або навколо нього.

Якщо це правда, це означає, що Третя штурмова бригада та суміжні підрозділи Третього армійського корпусу здійснили один з найуспішніших українських контрнаступів за всю історію. У квітні вони вперше скористалися прогалинами в російській обороні на північ від села Нове. У травні та червні вони просунулися до села. У липні вони захопили його.

Після цього українці продовжували просуватися на південь, на правий фланг виступу розміром 10 на 10 кілометрів, який створили російські полки, що наступали, маневруючи навколо Лимана з півночі, прагнучи оточити місто, а не безпосередньо атакувати його на шляху до Слов'янська.

Залишивши свій фланг відкритим, росіяни, які намагалися оточити Лиман, опинилися під загрозою оточення. Якщо Третя штурмова або 60 механізована бригада, які разом (офіційно) мають тисячі військовослужбовців, зможуть пройти через Колодязі, вони замкнуть кільце українського контролю навколо щонайменше двох російських полків, також потенційно з тисячами військовослужбовців.

Росіяни можуть втекти

Знову ж таки, на північ від Лимана недостатньо українських сил, щоб запобігти відступу будь-яких "оточених" росіян на схід. Але цей відступ стане великою перемогою для українських захисників на північ та схід від Слов'янська.



"Захоплення цього виступу на північ від Лимана значно затримає падіння міста", – передбачає аналітик і картограф AMK Mapping.

Ніхто не очікує, що росіяни зупинять свій наступ на Слов'янськ та Краматорськ. Але, потенційно роблячи два кроки вперед і один крок назад у своєму північному марші на вільні міста, росіяни жертвують часом. Час, який українці можуть використати для посилення своєї оборони в Слов'янську та Краматорську та евакуації більшої частини з десятків тисяч мирних жителів, які залишаються в містах, незважаючи на постійну небезпеку від російських безпілотників та бомб.

Можливий масштаб українських здобутків на північ від Лимана – 10-кілометровий марш з квітня – вражає, враховуючи загальну перевагу Росії в людських силах та вогневій потужності на сході. Не менш вражаючою є оперативна безпека, або OPSEC, яка маскувала наступ до цього часу.

Звичайно, було кілька відеозаписів бойових дій навколо Нового, які натякали на великі дії України. Але залучені підрозділи проявили дивовижну дисципліну та запобігли витоку занадто великої кількості інформації.

"Хтось у 3-му корпусі, відповідальний за OPSEC, насправді намагається сумлінно виконувати свою роботу та досить ефективно приховував інформацію", – зазначив Thorkill.

Секретність, можливо, сприяла просуванню України, відтерміновуючи будь-яке відчуття паніки серед російських командирів, які відповідають за посилення Лиманського виступу, але які також схильні ігнорувати погані новини якомога довше, бо знають, що це може погано позначитися на них.

Новини про контрнаступ тепер доступні для всіх, навіть якщо офіційні українські джерела ще не підтвердили їх. Це може означати, що у Третього армійського корпусу закінчується час, щоб стиснути свої кліщі, перш ніж росіяни відступлять або їм надійде підкріплення. AMK Mapping вже публікував деякі докази "часткового відходу росіян з найбільш вразливих позицій на виступі".