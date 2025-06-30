Один з поранених в операційній: у якому стані постраждалі внаслідок атаки на Кривий Ріг

Уранці понеділка, 30 червня, Росія атакувала "Шахедами" Дніпропетровську область. Влучання зафіксовано у Кривому Розі, є поранені.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула. Деталі також розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Що відомо про постраждалих

Повітряну тривогу для Дніпропетровської області оголосили о 08:40. Перші вибухи у Кривому розі прогриміли близько 09:51.

За інформацією Лисака, у місті виникла пожежа. Наразі відомо про 3 поранених:

52-річний чоловік у важкому стані, його вже оперують;

44-річна жінка та 54-річний чоловік у задовільному стані, вони отримали допомогу на місці.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, уночі 30 червня Росія запустила на Україну 107 БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком удару були Донецька та Харківська області. Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 74 ворожі цілі.