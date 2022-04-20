Один позивний на трьох: Залужний розповів історію Чорних Запорожців

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів цікаву історію про бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. У Назара, Андрія та Романа один позивний на трьох – "Пікап".

Колективному позивному захисників лише кілька тижнів. Його хлопці отримали, коли разом на одному волонтерському пікапі приїхали з Івано-Франківська.

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Один позивний на трьох хлопці отримали через міцну дружбу

Маленьке уточнення: вони, одружені, "Пікапи", а я, неодружений – "Пікапер",

– жартує Назар.

Ще у 2015 році троє найкращих друзів пішли воювати на Донбас. Спочатку повістка прийшла Андрієві, сам у військкоматі з'явився Роман, а потім до них долучився і Назар.

Назар повернувся воювати з-за кордону

Хлопці продовжували товаришувати, хоча життя їх і розкидало по різних краях. Так Назара початок війни застав у Німеччині. Там він – дизайнер інтер'єрів розширював бізнес.

24 лютого ввечері дізнався про напад Росії. 25-го я вже був в Україні, де на мене чекали мої побратими. Пікапом ми приїхали з Івано-Франківська до місця дислокації підрозділу,

– розповів Назар.

Друзі боролись з окупантами у Мощуні

Захисники пояснювали рідним: мусять іти воювати, адже мають досвід. Проте самі зізнаються, що за роки багато чого таки призабули. Проте ворожий обстріл у Мощуні, що на Київщині, швидко все нагадав. Чоловіки дали обіцянку відбудувати капличку, яку зруйнували окупанти.

Дивіться фото воїнів на позивний "Пікап" / Фото з фейсбуку Валерія Залужного:

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