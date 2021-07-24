Один з українців, постраждалих у ДТП в Польщі, помер у лікарні

У Польщі загинув один українець, що постраждав у масштабній ДТП біля Радомська. Аварія сталась, коли зіткнулись пасажирський автобус та легковик.

Загалом постраждали 10 людей, серед яких 7 громадян нашої держави. Про смерть українця заявив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі ДТП за участю п'яної водійки у Польщі: постраждали 7 українців

На жаль, маємо сумну звістку, один громадянин України внаслідок ДТП загинув,

– сказав Куць.

Що з іншими постраждалими українцями

Потерпілих забрали до лікарень Лодзі, Радомську, Ченстохова. Станом на 17:00 за Києвом у госпіталях ще перебувають 4 українців. Двох вже виписали.

Що треба знати про ДТП

У Лодзькому воєводстві зіткнулись мікроавтобус Volkswagen Transporter та легковий автомобіль Nissan.

Водійка легковика, яка, ймовірно, спричинила аварію, була на підпитку. За інформацією правоохоронців Радомська, в організмі жінки легковика виявили 4 проміле алкоголю. Вона несподівано виїхала на протилежну смугу.

Після зіткнення машини полетіли у кювети на протилежних боках дороги.

На місці ДТП працює поліція за участю прокурора. Також там є вертоліт польської медичної авіаційної рятувальної служби та пожежники.



Авто злетіло у кювет / Фото TVN 24