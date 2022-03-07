Одинадцята доба протистояння: яка ситуація на напрямках наступу ворога

Українці вже 11 діб активно протистоять російським окупантам. Хоч противник продовжує наступальну операцію проти України, та своєї мети він не досягнув.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генштабі ЗСУ станом на північ 6 березня. Росія ж цинічно напала на Україну вдосвіта 24 лютого.

Важливо ЗСУ звільнили Чугуїв: окупантам завдали великих втрат

Окупанти на 11 добу війни не досягли мети

Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адмінкордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з Криму в напрямку Маріуполь – Новоазовськ,

– мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На щастя, кінцевої мети протягом 11 діб окупаційних дій загарбники не досягли. Проте окупанти перейшли до накопичення ресурсів для штурму Києва. Ба більше, відомо, що:

вороги не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках;

на Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України;

в районі міста Ірпінь орки здійснюють висування танкових та мотострілецьких підрозділів.

Окупанти зазнали втрат у районах Нова Басань та Скрипалі

З території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над містами Чернігів та Суми,

– повідомили в ЗСУ.

ЗСУ надали вогневого ураження по місцях скупчення озброєння та військової техніки противника у районах Нова Басань та Скрипалі. Там орки понесли значних втрат та здійснюють передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки. Окрім того, у Генштабі пояснили, що:

на Таврійському напрямку окупанти силами до 3 батальйонних тактичних груп ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя;

ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через Дніпро;

триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж річки Інгул;

батальйонна тактична група форсувала річку та зайняла Кашперо-Миколаївку.

ЗСУ звільнили Чугуїв, що на Харківщині

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. В ході ведення бойових дій звільнено місто Чугуїв,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Окупантам ненасли втрат особового складу та техніки. Зокрема знищили:

командира 61-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Росії підполковника Дмитра Сафронова;

заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Повітрянодесантних військ збройних сил Росії Дениса Глєбова.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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