ОДКБ втрачає свій потенціал для Росії і всіх її учасників, – Краєв детально пояснив чому

Країни Організації договору про колективну безпеку на тлі війни Росії з Україною почуваються покинутими та зрадженими.

Все з однієї простої причини – Росія не надає ту безпеку, яку від неї потребують ці країни. Про це сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу.

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По суті, ОДКБ втрачає світ потенціал. Всі починають розуміти, що Росія не може бути гарантом безпеки,

– наголосив Краєв.

На прикладі країн ОДКБ він пояснив, що це означає і чому Росія не може його втримати. Річ у тім, що вони втрачають свою цінність як для країни-агресорки, так і для всіх його учасників.

Що таке ОДКБ? Це Організація Договору про колективну безпеку. Її ще називають Ташкентським договором. До складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Вірменія

Експерт пригадав першу сучасну Карабаську війну. Чи допомогла Росія Вірменії? Лише вкінці ввела миротворців. І зараз ці миротворці загинули в степах Донбасу. Тепер Карабах перейшов в контратаку і зайняв ту територію, яку раніше контролювала Росія.

"На всі запити Вірменії надати хоча б моніторингову місію та нове озброєння Росія відповідає мовчанням і каже, що зараз не час в цьому розбиратись", – пояснив фахівець.

Білорусь

Подивімося на Білорусь, яка через російську діяльність потрапила під санкції. Тепер Росія не факт, що зможе надати Білорусі кредит, але і надалі намагаються втягнути їх у війну в Україні, на яку вони не хочуть іти.

Для них вона стане останньою краплею до економічного та соціального колапсу режиму,

– наголосив Краєв.

Таджикистан

Таджикистан наразі має проблеми на кордоні і не може розв'язати питання із врегулювання регіональних конфліктів. Вони також просять у Росії допомогу. Росія їх теж ігнорує.

Казахстан

Навіть Казахстан, у якому вони щойно переінакшили режим та закріпили свою владу вже веде перемовини про те, щоб постачати свою нафту в обхід Росії.

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