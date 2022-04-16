Одна людина загинула, щонайменше 18 поранених через ракетний обстріл Харкова
16 квітня 2022 , 13:03Читать новость на русском
Джерело:Супільне Харків
Росіяни продовжують цинічні обстріли українських міст. Є постраждалі через удари ракетами по Харкову.
Про вибухи повідомили містяни. На жаль, одна людина загинула.
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Щонайменше 18 поранених внаслідок ракетного удару по Харкову 16 квітня — це попередні дані,
– директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
Нагадаємо, що вночі та зранку 16 квітня російські окупанти обстріляли низку регіонів України: Зокрема, Київ, Кіровоградщину, Львівщину та інші.
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