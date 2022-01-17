Одна з областей наблизилась до червоної зони: показники погіршились
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок, 17 січня помаранчевому рівню відповідають дві області, в одній із яких погіршилася ситуація з COVID-19.
"Помаранчевими" в Україні залишаються дві області
Вже тривалий час помаранчевими залишаються Сумська та Івано-Франківська області. Втім, в останній погіршилися епідпоказники.
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Зокрема, в Івано-Франківській області перевищеним наразі є показник динаміки рівня COVID-госпіталізацій – 54,3%. Норма має становити не більш як 50%.
Разом з тим, в обох регіонах фіксують зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування. В Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. Допустима норма – не більше 20%.
Показники захворюваності в регіонах
Решта регіонів України відповідають "жовтій" зоні карантину.
Зазначимо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до "червоної" зони.
Водночас в "помаранчевій" зоні місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.
В Україні дві помаранчеві зони карантину / Інфографіка МОЗ
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
- Від початку пандемії в країні підтвердили 3 759 530 випадків захворювання.
- Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 98 361 хворий.
- Впродовж останньої доби в Україні виявили 5 072 випадки коронавірусної хвороби.