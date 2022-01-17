Одна з областей наблизилась до червоної зони: показники погіршились

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок, 17 січня помаранчевому рівню відповідають дві області, в одній із яких погіршилася ситуація з COVID-19.

"Помаранчевими" в Україні залишаються дві області

Вже тривалий час помаранчевими залишаються Сумська та Івано-Франківська області. Втім, в останній погіршилися епідпоказники.

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Зокрема, в Івано-Франківській області перевищеним наразі є показник динаміки рівня COVID-госпіталізацій – 54,3%. Норма має становити не більш як 50%.

Разом з тим, в обох регіонах фіксують зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування. В Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. Допустима норма – не більше 20%.

Показники захворюваності в регіонах

Решта регіонів України відповідають "жовтій" зоні карантину.

Зазначимо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до "червоної" зони.

Водночас в "помаранчевій" зоні місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.



В Україні дві помаранчеві зони карантину / Інфографіка МОЗ

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