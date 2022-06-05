Одна з ворожих ракет влучила у військовий об'єкт у Києві, – Денисенко

Росіяни влучили у військовий об'єкт у Києві під час ранкових обстрілів 5 червня. Ще одна ракета влучила у цивільний об'єкт.

Росіяни влучили у військовий об'єкт у столиці

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Все, що наразі можна говорити – це те, що жертв, на щастя, немає. Одна людина поранена, вона у лікарні. Їй надають медичну допомогу. Так, один об'єкт, куди влучила ракета – це один об'єкт військової інфраструктури і один об'єкт цивільної інфраструктури,

– зазначив Денисенко.

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Зранку близько 5 години ранку під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по Києву – під обстрілами опинились два райони: Дарницький та Дніпровський.

Також про вибухи, які чули у Броварській ОТГ, написав мер Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив: удар був біля території громади, проте про руйнування даних не було. Жителів лише попросили закрити вікна через їдкий запах диму.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що росіяни продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по території України, зокрема, прокоментували вибухи і в Києві. Командування зауважило, що вороги атакують, як військову, так і цивільну інфраструктуру.

Таким Київ був вранці 5 червня / Фото з інстаграму користувача vel7918

Згодом на вибухи відреагував також радник Офісу Президента Михайло Подоляк, який зауважив, що мета у росіян одна – вбити якомога більше українців.

До слова, росіяни здійснили атаку і по області. Так, над Обухівським районом сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

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