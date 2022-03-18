Одна зі збитих на Вінниччині ракет впала на кукурудзяне поле: фото
18 березня 2022 , 12:25Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Вінниця
Уранці 18 березня росіяни випустили кілька ракет у різні міста України. Три з них збили неподалік Вінниці.
Після "зустрічі" з українською ППО ворожа ракета впала на землю. Її рештки знайшли на кукурудзяному полі.
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Уламки ракети знайшли за 60 кілометрів від Вінниці. У місцевій ОВА наголосили, що ворожа ракета не долетіла до цілі.
Уламки ракети впали на кукурудзяне поле / Фото Суспільного
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