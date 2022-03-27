Одне з головних завдань Росії – оточити українські сили на Сході, – радник Монастирського

Росія продовжує цинічну війну з Україною. Усе частіше стає зрозумілим, що одне з головних завдань окупантів полягає в тому, щоб оточити українські сили на Сході.

Про це розповів Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України. Він підтвердив останні дані британської розвідки.

До теми Окупанти спробують оточити українські сили на Сході, – британська розвідка

Денисенко: Саме міста Маріуполь та Ізюм у планах росіян

Денисенко зауважив, що про цю вірогідність мовилось ще до початку повномасштабної війни Росії. Перед вторгненням обговорювались теоретично можливі наступи росіян.

Саме тоді багато хто з експертів говорив про те, що одне із завдань окупантів буде зверху з півночі "взяти" міста Харків та Ізюм.

Знизу, захопивши Миколаїв, спробувати підійматися на гору і так брати в оточення наше східне угрупування військ,

– повідомив радник очільника МВС.

Він наголосив на тому, що Україні відомо про подібні спроби вже більше ніж 30 днів. Станом на зараз Ізюм, Харків та Миколаїв залишаються українськими містами, тому українські бійці продовжують воювати й атакувати.

"Продовжуємо відбивати росіян від їхніх бажань. Хоча це справді один із їхніх ключових планів. Треба розуміти, що станом на зараз одне з головних завдань, яке стоїть перед росіянами – міста Маріуполь й Ізюм. Плани поки що провалюються", – відзначив Денисенко.

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