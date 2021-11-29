Одне з найкращих представлень України за кордоном: піаніст Баришевський про українську музику
Джерело:"Робимо українське"
Виконувати українську музику на міжнародних сценах – дуже важливо, адже це одне з найкращих представлень нашої держави за кордоном. Саме так вважає найтитулованіший український піаніст, соліст Національної філармонії України, лауреат 30 найпрестижніших міжнародних конкурсів Антоній Баришевський.
Таку думку він висловив у рамках проєкту "Робимо українське", запуск якого компанія "Метінвест" приурочила до свого п'ятнадцятиріччя.
Так вийшло, що я досить багато вже де побував. Мені здається дуже важливим виконувати українську музику, тому що це одне з найкращих представлень своєї країни і її культурного, скажімо так, надбання,
– зазначив музикант.
Антоній Баришевський виступає у різних країнах світу перед різними аудиторіями, оскільки є солістом Національної філармонії. За його словами, українська публіка нічим не поступається за рівнем освіченості будь-якій іншій.
"Приємно, що останнім часом у світі все ж таки досить відомі імена, скажімо, Сільвестрова. Нещодавно випустився альбом Сільвестрова на "Дойче Грамофон" (німецький бренд звукозапису класичної музики – 24 канал). Я знаю, що на досить потужному лейблі "Наксус" вийшов диск з творами Сільвестрова, виконані українськими виконавцями, зокрема, піаністом Олегом Безбородько", – поділився Баришевський.
Український піаніст вважає, що в Україні є чимало музичних талантів: від піаністів і скрипалів до композиторів і вокалістів. Зокрема, Україна багата на професійні школи та досвідчених вчителів, сучасних музичних інституцій та майданчики.
За словами видатного музиканта, в середовищі української сучасної класичної музики відбувається досить багато цікавого.
Працюють благодійні фонди, які дають гранди молодим музикантам. Є концертні агенції, які організовують цікаві концерти сучасної, класичної, барокової музики. І ми всі – виконавці, композитори, куратори – ми всі робимо українське,
– підсумував виконавець.