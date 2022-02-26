В одній з будівель "Київенерго" біля зоопарку виникла масштабна пожежа

У Києві у Шевченківському районі виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі "Київенерго".

Пожежа виникла о 06:24 по вул. Довнар-Запольського, 3/5. Це в районі київського зоопарку.

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Горіла складська будівля площею 70 на 30 метрів.

О 07:07 пожежу локалізовано на площі 250 метрів квадратних. Згодом її було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Чи пов'язана ця пожежа з обстрілами російськими військами – поки невідомо.