В одній з областей вводили аварійні відключення світла, але скасували менш ніж за 20 хвилин

На Сумщині 27 вересня вводили аварійні відключення світла. Втім, менш ніж 20 хвилин їх скасували.

Про відключення повідомили о 9:25. Вони були введені в повному обсязі в Шосткинському, Роменському та Конотопському районах.

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Відключення світла на Сумщині скасували

О 10:04 в обленерго повідомили, що відключення скасували.