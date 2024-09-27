В одній з областей вводили аварійні відключення світла, але скасували менш ніж за 20 хвилин
27 вересня 2024, 10:02Читать новость на русском
На Сумщині 27 вересня вводили аварійні відключення світла. Втім, менш ніж 20 хвилин їх скасували.
Про відключення повідомили о 9:25. Вони були введені в повному обсязі в Шосткинському, Роменському та Конотопському районах.
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Відключення світла на Сумщині скасували
О 10:04 в обленерго повідомили, що відключення скасували.