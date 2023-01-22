В одній з прифронтових областей протягом доби не фіксували обстрілів
22 січня 2023, 08:47Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Окупанти щодня ведуть обстріли прифронтових територій. Однак в одній області протягом минулої доби не фіксувати обстріл.
Йдеться про Миколаївщину. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
Важливо 600 "двохсотих" окупантів та багато знищеної техніки: втрати ворога станом на 22 січня
На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано,
– повідомив очільник ОВА.
Яка ситуація в інших регіонах
На жаль, інші прикордонні регіони зазнали ворожих обстрілів.Важливо! Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- Від мінометів та артилерії постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.
- На Лиманському напрямку росіяни били по Макіївці, Площанці, Червонопопівці, Кузьминому і Серебрянському лісництву Луганської області.
- На Бахмутському напрямку гатили по позиціях українських захисників, розташованих у понад 15 населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку окупанти теж активно обстрілювали території. Під вогонь противника потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
- На Новопавлівському – загарбники обстріляли Богоявленку та Микільське Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від артилерії ворога постраждали райони понад 15 міст і селищ. Зокрема Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку всім спектром артилерії російські війська тероризували Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.