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      Одного з найвпливовіших людей Ватикану визнали винним у сексуальних домаганнях

      49 Читать новость на русском
      Джордж Пелл
      Джордж Пелл / Фото з відкритих джерел

      Австралійського кардинала і скарбника Ватикану 77-річного Джорджа Пелла визнали винним у сексуальних домаганнях щодо дітей. Таке рішення прийняв суд у Мельбурні.

      За версією слідства, Пелл вчинив сексуальні злочини стосовно двох 13-річних хлопчиків. Він схилив їх до сексуального контакту у грудні 1996 року в соборі Святого Патрика після недільної меси. Всього Пелла визнали винним за п'ятьма пунктами звинувачення. Кардинал все заперечує.

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      Присяжні винесли вердикт 11 грудня, але про їх рішенні стало відомо лише зараз. Видання The Guardian повідомило, що вирок винесуть на наступному тижні. До цього часу Пелла випустили під заставу. Зазначається, що йому загрожує максимальний 50-річний тюремний термін.

      Австралійського кардинала і скарбника було запідозрено у розбещенні неповнолітніх у 2017 році. Суд над Джорджем Пеллом завдасть суттєвого удар по зусиллях Папи Римського у боротьбі з сексуальним насильством.

      Судовий процес відбувається на тлі скандалу, пов'язаного з сексуальним насильством. 24 лютого в Ватикані закінчилася зустріч католицьких кліриків, на якій обговорювалися сексуальні злочини духовенства щодо дітей. Зустріч тривала три дні - вона стала першим подібним заходом, організованим католицькою церквою.

      Хто такий Джордж Пелл?У минулому один із найвпливовіших людей Ватикану. Він контролював фінанси церкви.

      Що відомо про скандали з сексуальним підтекстом навколо Ватикану?2013. Папа Франциск посилив у Ватикані відповідальність за злочини проти дітей, зокрема, педофілію і розповсюдження дитячої порнографії. У тому числі, якщо такого роду злочини були вчинені не на території Ватикану. Майже одразу після цього розгорівся гучний скандал – Ватикан відкликав свого посла у Домініканській республіці через звинувачення у місцевих ЗМІ в педофілії.

      2015. Папа Франциск вирішив створити трибунал для розгляду справ єпископів, яких звинувачують у приховуванні насильства над дітьми з боку священиків. Поляк Юзеф Весоловські – колишній апостольський нунцій у Домініканській республіці – став першим католицьким священиком високого рангу, якого судили за сексуальні злочини.

      2018. У Ватикані арештували колишнього дипломата, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії в США та Канаді. Усе це – далеко не повний перелік скандалів, а лише найгучніші з них.

      blog_ava
      У США школяр зробив ядерний реактор у своїй кімнаті
      25 лютого
      2019
      Теги: Ватикан Секс-скандал
      Джерело: 24 Канал
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