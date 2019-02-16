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      Архієпископа та посла Ватикану у Франції підозрюють у "сексуальному насильстві", – ЗМІ

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      Папський нунцій Вентура – під слідством за підозрою у домаганнях
      Папський нунцій Вентура – під слідством за підозрою у домаганнях / lemonde.fr

      Апостольський нунцій (посланець Папи Римського) у Парижі Луїджі Вентура перебуває під слідством. Священика звинувачують у насильницьких діях сексуального характеру щодо молодого чиновника з мерії французької столиці.

      Повідомлення про інцидент з'явилися майже водночас у кількох виданнях світового масштабу. Зокрема, у французьких Le Monde та France-Presse, американському CNN

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      Інцидент трапився 17 січня 2019 року. У мерії столиці Франції відбувався традиційний захід під патронатом очільниці міста Анн Ідальго. Там щороку зустрічаються керівники та представники релігійних об'єднань, а також дипломатичних і конституційних органів. Особливу роль у заході відіграє папський нунцій 74-річний Луїджі Вентура, який працює у Парижі з 2009 року.

      За свідченнями очевидців, того дня Вентура кілька разів наполегливо торкався руками сідниць молодого працівника мерії.

      Макрон, Вентура
      Вентура – дипломат високого рівня і неодноразово зустрічався з президентом Макроном 

      23 січня Паризька міська рада направила до прокуратури доповідь про правопорушення. Прокуратура негайно розпочала розслідування щодо "сексуального насильства".

      Ватикан заявив, що Святий Престол знає про розслідування і що "чекає на результати. А до того часу коментарів не надаватиме.

      Що відомо про скандали з сексуальним підтекстом навколо Ватикану?2013. Папа Франциск посилив у Ватикані відповідальність за злочини проти дітей, зокрема, педофілію і розповсюдження дитячої порнографії. У тому числі, якщо такого роду злочини були вчинені не на території Ваитикану. Майже одразу після цього розгорівся гучний скандал – Ватикан відкликав свого посла у Домініканській республіці через звинувачення у місцевих ЗМІ в педофілії.

      2015. Папа Франциск вирішив створити трибунал для розгляду справ єпископів, яких звинувачують у приховуванні насильства над дітьми з боку священиків. Поляк Юзеф Весоловські – колишній апостольський нунцій у Домініканській республіці – став першим католицьким священиком високого рангу, якого судили за сексуальні злочини.

      2017. Австралійський кардинал і скарбник за сумісництвом Джордж Пелл, один із найвпливовіших людей Католицької церкви, був запідозрений у розбещенні неповнолітніх.

      2018. У Ватикані арештували колишнього дипломата, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії в США та Канаді. Усе це – далеко не повний перелік скандалів, а лише найгучніші з них.

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      Теги: Ватикан Новини Франції Секс-скандал
      Джерело: 24 Канал
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