Архиепископа и посла Ватикана во Франции подозревают в "сексуальном насилии", – СМИ

Апостольский нунций (посланник Папы Римского) в Париже Луиджи Вентура находится под следствием. Священника обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении молодого чиновника из мэрии французской столицы.

Сообщение об инциденте появились почти одновременно в нескольких изданиях мирового масштаба. В частности, во французских Le Monde и France-Presse, американском CNN.

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Инцидент произошел 17 января 2019 года. В мэрии столицы Франции происходило традиционное мероприятие под патронатом руководительницы города Анн Идальго. Там ежегодно встречаются руководители и представители религиозных объединений, а также дипломатических и конституционных органов. Особую роль в мероприятии играет папский нунций 74-летний Луиджи Вентура, который работает в Париже с 2009 года.

По свидетельствам очевидцев, в тот день Вентура несколько раз настойчиво касался руками ягодиц молодого работника мэрии.



Вентура – дипломат высокого уровня и неоднократно встречался с президентом Макроном

23 января Парижский городской совет направил в прокуратуру доклад о правонарушении. Прокуратура немедленно начала расследование в отношении "сексуального насилия".

Ватикан заявил, что Святой Престол знает о расследовании и ждет результатов. А до тех пор комментариев предоставлять не будут.

Что известно о скандалах с сексуальным подтекстом вокруг Ватикана?2013 год. Папа Франциск усилил в Ватикане ответственность за преступления против детей, в частности, педофилию и распространение детской порнографии. В том числе, если такого рода преступления были совершены не на территории Ваитикана. Почти сразу после этого разгорелся громкий скандал – Ватикан отозвал своего посла в Доминиканской республике из-за обвинений местных СМИ в педофилии.



2015 год. Папа Франциск решил создать трибунал для рассмотрения дел епископов, которых обвиняют в сокрытии насилия над детьми со стороны священников. Поляк Юзеф Весоловски – бывший апостольский нунций в Доминиканской республике – стал первым католическим священником высокого ранга, которого судили за сексуальные преступления.



2017 год. Австралийский кардинал и, по совместительству, казначей Джордж Пелл, один из самых влиятельных людей Католической церкви, был заподозрен в совращении несовершеннолетних.



2018 год. В Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде. Все это – далеко не полный перечень скандалов, а только самые громкие из них.