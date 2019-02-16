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      Архиепископа и посла Ватикана во Франции подозревают в "сексуальном насилии", – СМИ

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      Папский нунций Вентура – под следствием по подозрению в домогательствах
      Папский нунций Вентура – под следствием по подозрению в домогательствах / lemonde.fr

      Апостольский нунций (посланник Папы Римского) в Париже Луиджи Вентура находится под следствием. Священника обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении молодого чиновника из мэрии французской столицы.

      Сообщение об инциденте появились почти одновременно в нескольких изданиях мирового масштаба. В частности, во французских Le Monde и France-Presse, американском CNN.

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      Инцидент произошел 17 января 2019 года. В мэрии столицы Франции происходило традиционное мероприятие под патронатом руководительницы города Анн Идальго. Там ежегодно встречаются руководители и представители религиозных объединений, а также дипломатических и конституционных органов. Особую роль в мероприятии играет папский нунций 74-летний Луиджи Вентура, который работает в Париже с 2009 года.

      По свидетельствам очевидцев, в тот день Вентура несколько раз настойчиво касался руками ягодиц молодого работника мэрии.

      Макрон, Вентура
      Вентура – дипломат высокого уровня и неоднократно встречался с президентом Макроном

      23 января Парижский городской совет направил в прокуратуру доклад о правонарушении. Прокуратура немедленно начала расследование в отношении "сексуального насилия".

      Ватикан заявил, что Святой Престол знает о расследовании и ждет результатов. А до тех пор комментариев предоставлять не будут.

      Что известно о скандалах с сексуальным подтекстом вокруг Ватикана?2013 год. Папа Франциск усилил в Ватикане ответственность за преступления против детей, в частности, педофилию и распространение детской порнографии. В том числе, если такого рода преступления были совершены не на территории Ваитикана. Почти сразу после этого разгорелся громкий скандал – Ватикан отозвал своего посла в Доминиканской республике из-за обвинений местных СМИ в педофилии.

      2015 год. Папа Франциск решил создать трибунал для рассмотрения дел епископов, которых обвиняют в сокрытии насилия над детьми со стороны священников. Поляк Юзеф Весоловски – бывший апостольский нунций в Доминиканской республике – стал первым католическим священником высокого ранга, которого судили за сексуальные преступления.

      2017 год. Австралийский кардинал и, по совместительству, казначей Джордж Пелл, один из самых влиятельных людей Католической церкви, был заподозрен в совращении несовершеннолетних.

      2018 год. В Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде. Все это – далеко не полный перечень скандалов, а только самые громкие из них.

      blog_ava
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      Теги: Секс-скандал Новости Франции Ватикан
      Источник: 24 Канал
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