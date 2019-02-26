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      Один из влиятельнейших людей Ватикана признали виновным в сексуальных домогательствах

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      Джордж Пелл
      Джордж Пелл / Фото из открытых источников

      Австралийского кардинала и казначея Ватикана 77-летнего Джорджа Пелла признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении детей. Такое решение принял суд в Мельбурне.

      По версии следствия, Пелл совершил сексуальные преступления в отношении двух 13-летних мальчиков. Он склонил их к сексуальному контакту в декабре 1996 года в соборе Святого Патрика после воскресной мессы. Всего Пелла признали виновным по пяти пунктам обвинения. Кардинал все отрицает.

      Читайте также: Архиепископа и посла Ватикана во Франции подозревают в "сексуальном насилии", – СМИ

      Присяжные вынесли вердикт 11 декабря, однако об их решении стало известно только сейчас. Издание The Guardian сообщило, что приговор будет вынесен на следующей неделе. К этому времени Пелла выпустили под залог. Отмечается, что ему грозит максимальный 50-летний тюремный срок.

      Австралийского кардинала и зказначея заподозрили в совращении несовершеннолетних в 2017 году. Суд над Джорджем Пеллом нанесет существенный удар по усилиям Папы Римского в борьбе с сексуальным насилием.

      Судебный процесс происходит на фоне скандала, связанного с сексуальным насилием. 24 февраля в Ватикане закончилась встреча католических клириков, на которой обсуждались сексуальные преступления духовенства в отношении детей. Встреча длилась три дня – она ​​стала первым подобным мероприятием, организованным католической церковью.

      Кто такой Джордж Пелл?В прошлом один из самых влиятельных людей Ватикана. Он контролировал финансы церкви.

      Что известно о скандалах с сексуальным подтекстом вокруг Ватикана?2013 год. Папа Франциск усилил в Ватикане ответственность за преступления против детей, в частности, педофилию и распространение детской порнографии. В том числе, если такого рода преступления были совершены не на территории Ваитикана. Почти сразу после этого разгорелся громкий скандал – Ватикан отозвал своего посла в Доминиканской республике из-за обвинений местных СМИ в педофилии.

      2015 год. Папа Франциск решил создать трибунал для рассмотрения дел епископов, которых обвиняют в сокрытии насилия над детьми со стороны священников. Поляк Юзеф Весоловски – бывший апостольский нунций в Доминиканской республике – стал первым католическим священником высокого ранга, которого судили за сексуальные преступления.

      2018 год. В Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде. Все это – далеко не полный перечень скандалов, а только самые громкие из них.

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      Теги: Секс-скандал Ватикан
      Источник: 24 Канал
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