В одному з районів Києва уламки пошкодили житловий будинок

Ворог знову намагався завдати удару по столиці. Внаслідок повітряної атаки дронів в Оболонському районі зафіксували пошкодження житлової інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Пошкоджений будинок на Оболоні

Про наслідки російської атаки повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Відповідний допис та фото він опублікував у своєму телеграм-каналі 16 листопада близько 4:14.

За словами посадовця, через падіння уламків в багатоповерхівці пошкоджені балкони та вікна. Водночас інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих також немає.

"Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", – мовиться у дописі.



Наслідки падіння уламків у Києві / Фото КМВА

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 01:20. Через 10 хвилин місцева влада закликала громадян негайно прямувати до укриття. Пізніше упродовж ночі в столиці кілька разів працювала ППО, лунали вибухи.

Напередодні Росія вперше за 73 дні завдала по Києву комбінованого ракетно-дронового удару. Ворог атакував не лише безпілотниками, але й крилатими ракети повітряного базування, балістичними ракетами.