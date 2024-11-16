В одному з районів Києва уламки пошкодили житловий будинок
Ворог знову намагався завдати удару по столиці. Внаслідок повітряної атаки дронів в Оболонському районі зафіксували пошкодження житлової інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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Пошкоджений будинок на Оболоні
Про наслідки російської атаки повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Відповідний допис та фото він опублікував у своєму телеграм-каналі 16 листопада близько 4:14.
За словами посадовця, через падіння уламків в багатоповерхівці пошкоджені балкони та вікна. Водночас інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих також немає.
"Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", – мовиться у дописі.
Наслідки падіння уламків у Києві / Фото КМВА
Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 01:20. Через 10 хвилин місцева влада закликала громадян негайно прямувати до укриття. Пізніше упродовж ночі в столиці кілька разів працювала ППО, лунали вибухи.
Напередодні Росія вперше за 73 дні завдала по Києву комбінованого ракетно-дронового удару. Ворог атакував не лише безпілотниками, але й крилатими ракети повітряного базування, балістичними ракетами.