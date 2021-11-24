Одноразові пакети в магазинах стануть платними: скільки вони коштуватимуть

Кабмін планує встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети в магазинах. Вони коштуватимуть щонайменше 2 гривні.

Пакети стануть платними, аби зменшити їхній обіг. Міністерство економіки вже підготувало проєкт постанови.

Цікаво Ціни зростуть ще більше: де в Україні найдорожчі продукти – інфографіка

Документ встановлює мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети у формі рукава, з дном та відкритою горловиною із стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

Мінімальні ціни на пакети

гранична ціна пакету без ручок і без бокових складок становитиме 2 гривні;

пакету з ручками, але без бокових складок – 2 гривні 50 копійок;

пакету без ручок, але зі складками – 2 гривні 50 копійок;

пакету з ручками та складками – 3 гривні.

Зауважимо, такі ціни будуть мінімальними для встановлення у супермаркетах та магазинах. Тобто власники можуть продавати пакети й дорожче.

Які пакети залишаться безкоштовними

Постанова "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" не поширюватиметься на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети з такою характеристикою:

ширина до 225 міліметрів без бокових складок,

глибина до 345 міліметрів з урахуванням бокових складок,

довжина до 450 міліметрів з урахуванням ручок,

розповсюджуються в магазинах як первинне упакування до 1 січня 2023 року.

В Україні заборонили використання пакетів , товщиною до 55 мікрометрів, а також оксорозкладних пакетів. З 1 січня 2022 року порушників закону каратимуть штрафом у розмірі від 1700 до 3400 гривень за перше порушення та від 3400 до 8500 гривень – за повторне.



Головне про заборону пластикових пакетів / Інфографіка 24 каналу