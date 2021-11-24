Одноразові пакети в магазинах стануть платними: скільки вони коштуватимуть
Джерело:Мінекономіки
Кабмін планує встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети в магазинах. Вони коштуватимуть щонайменше 2 гривні.
Пакети стануть платними, аби зменшити їхній обіг. Міністерство економіки вже підготувало проєкт постанови.
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Документ встановлює мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети у формі рукава, з дном та відкритою горловиною із стінками товщиною понад 50 мікрометрів.
Мінімальні ціни на пакети
- гранична ціна пакету без ручок і без бокових складок становитиме 2 гривні;
- пакету з ручками, але без бокових складок – 2 гривні 50 копійок;
- пакету без ручок, але зі складками – 2 гривні 50 копійок;
- пакету з ручками та складками – 3 гривні.
Зауважимо, такі ціни будуть мінімальними для встановлення у супермаркетах та магазинах. Тобто власники можуть продавати пакети й дорожче.
Які пакети залишаться безкоштовними
Постанова "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" не поширюватиметься на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети з такою характеристикою:
- ширина до 225 міліметрів без бокових складок,
- глибина до 345 міліметрів з урахуванням бокових складок,
- довжина до 450 міліметрів з урахуванням ручок,
- розповсюджуються в магазинах як первинне упакування до 1 січня 2023 року.
Головне про заборону пластикових пакетів / Інфографіка 24 каналу