Одразу 120 росіян відмовилися воювати: усі вони з пункту дислокації однієї армії

Російські військові відмовляються воювати. Аби не брати участі у бойових діях, деякі з них калічать себе. Відомо також про випадки самогубств.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 18 березня. Зокрема, відомо про відмову від участі у війні відразу усіх російських вояк з однієї мотострілецької дивізії.

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У пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях,

– повідомили у Генштабі.

Також наші військові відзначили, що особовий склад противника деморалізований. Зокрема, в армії РФ почастішали випадки суїцидів та самоскалічень.

У Генштабі відзначали, що відмова військовослужбовців з Росії від участі у бойових діях "обумовлена низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони".

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