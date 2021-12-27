Одразу поїхали додому: в Австрії розвернули майже 100 туристів з Великої Британії
Джерело:Spiegel
В Австрії нові правила для в'їзду. Через них приблизно 100 британських туристів не пустили в гірськолижний регіон Тіроль.
Як виявилося, мандрівники не змогли показати жодних COVID-документів. Коли вони прибули в аеропорт, не мали ні негативного ПЛР-тесту, ні повторного щеплення.
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Туристів одразу повернули назад
У правоохоронних органах розповіли, що більшу частину туристів одразу повернули назад. Інцидент стався в неділю, 26 грудня.
Правила в'їзду в Австрії посилили
З 25 грудня в Австрії зробили жорсткішими правила в'їзду для туристів із країн, які найбільше постраждали від Омікрону:
- Великої Британії;
- Нідерландів;
- Данії;
- Норвегії.
Мандрувальників саме із цих держав пускають в Австрію тільки після негативного ПЛР-тесту або бустерної дози вакцинації. Якщо таких документів в осіб немає, то вони повинні перебувати на карантині.
Яка ситуація в Австрії із коронавірусом: актуальне
- Станом на 27 грудня 2021 року, в Австрії загалом зафіксували 1 266 103 інфікованих коронавірусом.
- З них – 13 650 осіб померли, водночас одужали 1 223 628 хворих.
- У листопаді та грудні в державі був 3-тижневий карантин. Після цього рівень захворюваності знизився. Але за прогнозами експертів, через Омікрон треба чекати нове загострення.
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